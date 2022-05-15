В Луганской области войска РФ готовят два больших наступления, - глава ОВА

В Луганской области российские войска готовятся провести два больших наступления на Северодонецк и для прорыва на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Готовимся к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога - чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять окружить ее", - говорится в публикации.

Также он отметил, что захватчики массово вывозят из Попасной гражданское население на оккупированные территории, чтобы там мобилизовать и бросить в бой против защитников Украины.

"Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин", - рассказал глава ОВА.