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В Луганской области войска РФ готовят два больших наступления, - глава ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me\dom_channel)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области российские войска готовятся провести два больших наступления на Северодонецк и для прорыва на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Готовимся к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога - чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять окружить ее", - говорится в публикации.

Также он отметил, что захватчики массово вывозят из Попасной гражданское население на оккупированные территории, чтобы там мобилизовать и бросить в бой против защитников Украины.

"Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин", - рассказал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что войска РФ в очередной раз планируют переправиться через реку Северский Донец в Белогоровке, где ВСУ уже несколько раз уничтожали понтонную переправу с большим количеством вражеской техники.

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ЛуганскСеверодонецкВойна России против Украины