У Луганській області війська РФ готують два великі наступи, - глава ОВА

У Луганській області російські війська готуються провести два великі наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога - аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її", - йдеться в публікації.

Також він зазначив, що загарбники масово вивозять з Попасної цивільне населення на окуповані території, щоб там мобілізувати та кинути в бій проти захисників України.

"Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медкомісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок", - розповів глава ОВА.