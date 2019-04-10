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В Луганской области восстановлено украинское аналоговое вещание

Новости » Общество    10.04.2019 - 19:39
В Луганской области восстановлено украинское аналоговое вещание
Иллюстративное фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вещание восстановлено как на подконтрольной, так и неподконтрольной части

Исполняющий обязанности главы Луганской областной государственной администрации Сергей Филь заявил о восстановлении аналогового вещания в области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Вещание восстановлено как на подконтрольной, так и неподконтрольной ее части.

"Вопрос восстановления украинского вещания решен! Наши обращения к президенту Украины Петр Порошенко, правительству и Генеральной прокуратуре были услышаны. Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", - написал Филь.

По его словам, против Украины "ведется не только необъявленная гибридная война страны-агрессора, но и информационная война за души, сердца и мнения украинцев".

Он призвал максимально пристально защищать наше информационное пространство и реагировать на такие случаи.

Напомним, в Сумской области на границе с Россией за неделю до выборов 2019 отключили украинские телеканалы. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что аналоговое телевещание отключили 31 августа 2018 по всей Украине.

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