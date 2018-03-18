В Луганской области восстановили электроснабжение шахт

В Луганской области возобновлено электроснабжение шахт "Золотое" и "Карбонит", а также к населенным пунктам Золотое, Карбонит и Родина, находящихся в прифронтовой части подконтрольной территории Луганщины. Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения.

"Энергетикам удалось починить поврежденную основную линию электропередачи и восстановить электроснабжение десяти тысячам потребителей в этих населенных пунктах. Сейчас без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка из-за подтопления подстанции паводком", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, работников из шахт, которые несколько часов находились под землей, вывели на поверхность.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области на двух шахтах - "Карбонит" и "Золотой" - произошло обесточивание, в результате которого без электроэнергии и возможности выйти на поверхность под землей остались около 200 работников.