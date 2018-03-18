У Луганській області відновили електропостачання до шахт

У Луганській області відновлено електропостачання шахт "Золоте" і "Карбоніт", а також до населених пунктів Золоте, Карбоніт та Родіна, що знаходяться в прифронтовій частині підконтрольної території Луганщини. Про це повідомили у прес-службі Луганського енергетичного об'єднання.

"Енергетикам вдалося полагодити пошкоджену основну лінію електропередачі та відновити електропостачання десяти тисячам споживачів в цих населених пунктах. Наразі без світла залишаються 70 абонентів в селі Донцовка через підтоплення підстанції паводком", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у перс-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, працівників із шахт, котрі кілька годин перебували під землею, виведені на поверхню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області на двох шахтах - "Карбоніт" і "Золоте" - сталось знеструмлення, у результаті якого без електроенергії та можливості вийти на поверхню під землею залишились близько 200 працівників.