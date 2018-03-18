В Луганской области в двух шахтах работники остались без света

В Луганской области на двух шахтах - "Карбонит" и "Золотой" - произошло обесточивание, в результате которого без электроэнергии и возможности подняться на лифте под землей остались около 200 работников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По оперативной информации на шахте" Карбонит "- 93 человека, на шахте" Золотое "- 83 человека остались под землей. Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов", - говорится в сообщении.

За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин — МТОТ (@mtot_gov_ua) March 18, 2018

В министерстве отметили, что работы по восстановлению электроснабжения в поселки Золотое и Карбонит еще продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.