ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города: показали новые трофеи (фото)

Новина українською →
Луганская область , Суббота 12 марта 2022 15:08
В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города: показали новые трофеи (фото) Военные выгнали оккупантов в Луганской области facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области украинские пограничники прогнали оккупантов из города. Также одного россияне взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В частности, военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также они взяли на вооружение российскую БРДМ.

"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают защищать украинскую землю и демонстрируют врагу древнюю истину: "Кто к нам с мечом придет, от меча и упадет".

В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города: показали новые трофеи (фото)В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города: показали новые трофеи (фото)Военные выгнали оккупантов в Луганской области (facebook.com/DPSUkraine)

Ранее мы сообщали, что в Луганской области россияне сбежали и оставили трофеи украинским защитникам.

Также мы писали, что украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит