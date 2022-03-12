В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города: показали новые трофеи (фото)

В Луганской области украинские пограничники прогнали оккупантов из города. Также одного россияне взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В частности, военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также они взяли на вооружение российскую БРДМ.

"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают защищать украинскую землю и демонстрируют врагу древнюю истину: "Кто к нам с мечом придет, от меча и упадет".

Военные выгнали оккупантов в Луганской области (facebook.com/DPSUkraine)