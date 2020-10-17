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В Луганской области вице-мэра задержали за вымогательство

Автор: Максим Зайченко

Первый заместитель городского головы в Луганской области задержан при получении взятки. Речь идет о так называемом "откате" при проведении тендера.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от предприятия 10% за признание его победителем тендера на выполнение работ по благоустройству территории города.

"Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка", - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Винницкой области директора госпредприятия поймали на взятке главе ОГА. Он готов был заплатить 4,2 миллиона гривен за перераспределение бюджетных денег.

Также РБК-Украина писало, что во Львове задержали налоговиков за систематическое взяточничество.

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