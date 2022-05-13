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В Луганской области украинские десантники сбили вертолет РФ "Ночной охотник"

Российский вертолет Ми-28 (Gatty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области подразделением противовоздушной обороны десантно-штурмовых войск был сбит российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что вертолет сбили вчера, 12 мая.

Сообщается, что данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей и живой силы.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", - говорят десантники.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области украинский военный сбил российский вертолет.

Также мы писали, что ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином.

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Луганск