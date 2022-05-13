У Луганській області українські десантники збили вертоліт РФ "Нічний мисливець"

У Луганській області підрозділом протиповітряної оборони десантно-штурмових військ був збитий російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування ДШВ Збройних Сил України.
Зазначається, що вертоліт збили вчора, 12 травня.
Повідомляється, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.
"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", - кажуть десантники.
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області український військовий збив російський вертоліт.
Також ми писали, що ЗСУ збили російський вертоліт з десантом на Зміїному.
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