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В Луганской области Toyota столкнулась с микроавтобусом, пострадали 9 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

В Луганской области вблизи города Кременная произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом Volkswagen. В результате столкновения автомобилей пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.

"В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", - заявили правоохранители.

На месте аварии сейчас работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства этого столкновения. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК Украины, то есть нарушение правил дорожного движения.

Пока неизвестно, кто именно стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия.

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ДТПЛуганскмикроавтобус