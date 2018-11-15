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В Луганской области суд расследует дело об артобстрелах Попасной

Новости » Общество    15.11.2018 - 16:12
В Луганской области суд расследует дело об артобстрелах Попасной
Фото: последствия артобстрела Попасной (popasnaya.in.ua)

Сообщено о подозрении 6 лицам

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) судом предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении лица, причастного к артиллерийским обстрелам г. Попасная и Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как отмечается, следственным судьей Северодонецкого городского суда Луганской области 13 ноября 2018 удовлетворено ходатайство прокурора управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении гражданина Украины, который выполнял функции так называемого руководителя артиллерийского подразделения "6 отдельного мотострелкового казачьего полка им М. Платова 2-го армейского корпуса народной милиции", который входит в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации "ЛНР".

В частности, его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, по предварительному сговору с руководителями террористической организации "ЛНР", представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, другими лицами в течение января-августа 2015 года, достоверно зная, что на территории г. Попасная и Попаснянского района не находятся военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО, получал и давал указания членам подчиненных ему артиллерийских подразделений осуществления артиллерийских обстрелов с использованием взрывного орудия по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры

"Указанные преступные действия привели к тяжким последствиям: гибели и ранения 41 гражданского лица, повреждение и разрушение 62 домохозяйств", - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении 6 участникам указанного подразделения, в отношении 3 подозреваемых получено разрешение следственного судьи на осуществление специального досудебного расследования.

Напомним, в 2015 году боевики из "Града" обстреляли Попасну в Луганской области.

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