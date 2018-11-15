У Луганській області суд розслідує справу про артобстріл Попасної

Фото: наслідки артобстрілу Попасної (popasnaya.in.ua)

Повідомлено про підозру 6 особам

За клопотанням Генеральної прокуратури України (ГПУ) судом надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно особи, причетної до артилерійських обстрілів м. Попасна та Попаснянського району Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазначається, слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області 13 листопада 2018 задоволено клопотання прокурора управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно громадянина України, який виконував функції так званого керівника артилерійського підрозділу "6 окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2-го армійського корпусу народної міліції", що входить до складу незаконного збройного формування у структурі терористичної організації "ЛНР".

Зокрема, його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, за попередньою змовою з керівниками терористичної організації "ЛНР", представниками влади Російської Федерації та Збройних сил Російської Федерації, іншими особами протягом січня-серпня 2015 року, достовірно знаючи, що на території м. Попасна та Попаснянського району не перебувають військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО, отримував і надавав вказівки членам підпорядкованих йому артилерійських підрозділів про здійснення артилерійських обстрілів із використанням вибухового знаряддя по цивільному населенню та об’єктам цивільної інфраструктури.

"Вказані злочинні дії призвели до тяжких наслідків: загибелі та поранення 41 цивільної особи, пошкодження та зруйнування 62 домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час у кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру 6 учасникам зазначеного підрозділу, відносно 3 підозрюваних отримано дозвіл слідчого судді на здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, у 2015 році бойовики з "Граду" обстріляли Попасну у Луганській області.