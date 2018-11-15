ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Луганській області суд розслідує справу про артобстріл Попасної

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 16:12
У Луганській області суд розслідує справу про артобстріл Попасної
Фото: наслідки артобстрілу Попасної (popasnaya.in.ua)

Повідомлено про підозру 6 особам

За клопотанням Генеральної прокуратури України (ГПУ) судом надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно особи, причетної до артилерійських обстрілів м. Попасна та Попаснянського району Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазначається, слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області 13 листопада 2018 задоволено клопотання прокурора управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно громадянина України, який виконував функції так званого керівника артилерійського підрозділу "6 окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2-го армійського корпусу народної міліції", що входить до складу незаконного збройного формування у структурі терористичної організації "ЛНР".

Зокрема, його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, за попередньою змовою з керівниками терористичної організації "ЛНР", представниками влади Російської Федерації та Збройних сил Російської Федерації, іншими особами протягом січня-серпня 2015 року, достовірно знаючи, що на території м. Попасна та Попаснянського району не перебувають військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО, отримував і надавав вказівки членам підпорядкованих йому артилерійських підрозділів про здійснення артилерійських обстрілів із використанням вибухового знаряддя по цивільному населенню та об’єктам цивільної інфраструктури.

"Вказані злочинні дії призвели до тяжких наслідків: загибелі та поранення 41 цивільної особи, пошкодження та зруйнування 62 домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час у кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру 6 учасникам зазначеного підрозділу, відносно 3 підозрюваних отримано дозвіл слідчого судді на здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, у 2015 році бойовики з "Граду" обстріляли Попасну у Луганській області.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Новини України ЛуганськЛуганськГПУрозслідуванняобстрелПопасная
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся