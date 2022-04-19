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В Луганской области состоится эвакуация людей с ограниченными возможностями, - глава ОВА

Эвакуация из Луганской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что 22 апреля состоится эвакуация людей с ограниченными возможностями из Лисичанской городской территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя.

"Рядом с вами оказалось много людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежачие, брошенные родственниками. Сейчас существует единственная возможность дать этим людям шанс на спасение, шанс на жизнь!",- написал Гайдай.

По словам председателя ОВА, 22 апреля состоится эвакуация лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных.

Контактный номер телефона для справок - 050 647 78 18.

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Луганск