В Луганской области состоится эвакуация людей с ограниченными возможностями, - глава ОВА

"Рядом с вами оказалось много людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежачие, брошенные родственниками. Сейчас существует единственная возможность дать этим людям шанс на спасение, шанс на жизнь!",- написал Гайдай.

По словам председателя ОВА, 22 апреля состоится эвакуация лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных.

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