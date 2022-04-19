Із Лисичанська евакуюють людей з обмеженими можливостями, - голова ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що 22 квітня відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями з Лисичанської міської територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

За словами голови ОВА, 22 квітня відбудеться евакуація лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин.

"Поруч з вами опинилось багато людей, які не можуть подбати самі про себе, мають обмежені можливості, лежачі, покинуті родичами. Наразі існує єдина можливість дати цим людям шанс на порятунок, шанс на життя!", - написав Гайдай.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводять мілітаризацію дітей у Донецькій та Луганській областях.

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