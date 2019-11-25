В Луганской области шпиона боевиков приговорили к 8 годам

В Луганской области на 8 лет лишения свободы приговорили мужчину, который передавал боевикам "Луганской народной республики" разведданные об украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"С апреля 2015 указанное лицо нес службу в рядах "народной милиции ЛНР", а именно собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украина в "отдельном батальоне связи" с целью причинения вреда территориальной целостности Украины. Кроме того, в течение 2016-2019 годов он обеспечивал пропускной режим на оккупационному посту "Изварино" в составе так называемого "государственного таможенного комитета" террористической организации "ЛНР", - сообщили в ГПУ.

Мужчина находился в розыске и был задержан Службой безопасности Украины в сентябре 2019 года. Отмечается, что обвиняемый сотрудничал со следствием и обличал других соучастников.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского пограничного отряда. Мужчину обвиняют в участии в террористической организации "ЛНР".

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области на одном из блокпостов полиция задержала боевика "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских военных.