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Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать около 1500 человек

Фото: 3 апреля из Луганской области эвакуировали около 1500 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 3 апреля, из Луганской области удалось вывезти около 1500 человек. Российские оккупанты не дали выехать жителям Рубежного, Попасной и Горной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Условный "гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли около 1500 жителей", - написал Гайдай.

Глава ОВА уточнил, сегодня удалось отправить 1000 жителей Лисичанска, 146 - Кременной, 308 - Северодонецка. В эвакуации помогали сотрудники полиции, религиозной организации и волонтеры.

В то же время российские оккупанты не дали эвакуироваться жителям Рубежного. Из населенного пункта смогли на личном транспорте выехать только 10 человек.

Также не удалось вывезти жителей Попасной и Горной общины. Эти населенные пункты находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Фото: 3 апреля из Луганской области эвакуировали около 1500 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Для тех, кто остался в свободных от захватчиков городах Луганской области удалось завести несколько тонн гуманитарной помощи. Ее уже развозят по бомбоубежищам сотрудники полиции.

"Напоминаю, эвакуация пока есть. Автобусы ждут вас каждое утро. Позаботьтесь о детях!" - обратился к жителям области Гайдай.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области. Ракетные и артиллерийские удары наносятся по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и другим населенным пунктам. Только за 2 апреля захватчики разрушили 27 жилых домов.

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