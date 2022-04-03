Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать около 1500 человек

"Условный "гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли около 1500 жителей", - написал Гайдай.

Глава ОВА уточнил, сегодня удалось отправить 1000 жителей Лисичанска, 146 - Кременной, 308 - Северодонецка. В эвакуации помогали сотрудники полиции, религиозной организации и волонтеры.

В то же время российские оккупанты не дали эвакуироваться жителям Рубежного. Из населенного пункта смогли на личном транспорте выехать только 10 человек.

Также не удалось вывезти жителей Попасной и Горной общины. Эти населенные пункты находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Фото: 3 апреля из Луганской области эвакуировали около 1500 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Для тех, кто остался в свободных от захватчиков городах Луганской области удалось завести несколько тонн гуманитарной помощи. Ее уже развозят по бомбоубежищам сотрудники полиции.

"Напоминаю, эвакуация пока есть. Автобусы ждут вас каждое утро. Позаботьтесь о детях!" - обратился к жителям области Гайдай.