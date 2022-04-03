Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать около 1500 человек

Сегодня, 3 апреля, из Луганской области удалось вывезти около 1500 человек. Российские оккупанты не дали выехать жителям Рубежного, Попасной и Горной общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Условный "гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли около 1500 жителей", - написал Гайдай.
Глава ОВА уточнил, сегодня удалось отправить 1000 жителей Лисичанска, 146 - Кременной, 308 - Северодонецка. В эвакуации помогали сотрудники полиции, религиозной организации и волонтеры.
В то же время российские оккупанты не дали эвакуироваться жителям Рубежного. Из населенного пункта смогли на личном транспорте выехать только 10 человек.
Также не удалось вывезти жителей Попасной и Горной общины. Эти населенные пункты находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов.
Фото: 3 апреля из Луганской области эвакуировали около 1500 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Для тех, кто остался в свободных от захватчиков городах Луганской области удалось завести несколько тонн гуманитарной помощи. Ее уже развозят по бомбоубежищам сотрудники полиции.
"Напоминаю, эвакуация пока есть. Автобусы ждут вас каждое утро. Позаботьтесь о детях!" - обратился к жителям области Гайдай.
Напомним, оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области. Ракетные и артиллерийские удары наносятся по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и другим населенным пунктам. Только за 2 апреля захватчики разрушили 27 жилых домов.
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