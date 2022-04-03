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З Луганської області сьогодні вдалося евакуювати близько 1500 осіб

Фото: 3 квітня з Луганської області евакуювали близько 1500 осіб (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 3 квітня, з Луганської області вдалося вивезти близько 1500 осіб. Російські окупанти не дали виїхати жителям Рубіжного, Попасної та гірської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Умовний" гуманітарний коридор". Під звуки обстрілів з Луганської області вивезли близько 1500 жителів", - написав Гайдай.

Глава ОВА уточнив, сьогодні вдалося відправити 1000 жителів Лисичанська, 146 - Кремінної, 308 - Сєвєродонецька. В евакуації допомагали співробітники поліції, релігійної організації та волонтери.

В той самий час російські окупанти не дали евакуюватися жителям Рубіжного. З населеного пункту змогли на особистому транспорті виїхати тільки 10 осіб.

Також не вдалося вивезти жителів Попасної та гірської громади. Ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами російських окупантів.

Фото: 3 квітня з Луганської області евакуювали близько 1500 осіб (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Для тих, хто залишився у вільних від загарбників містах Луганської області вдалося завести кілька тонн гуманітарної допомоги. Її вже розвозять по бомбосховищах співробітники поліції.

"Нагадую, Евакуація поки є. Автобуси чекають вас щоранку. Подбайте про дітей!"- звернувся до жителів області Гайдай.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати міста Луганської області. Ракетні та артилерійські удари наносяться по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та іншим населеним пунктам. Тільки за 2 квітня загарбники зруйнували 27 житлових будинків.

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