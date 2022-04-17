В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по семи направлениям

В воскресенье, 17 апреля, в Луганской области продолжится эвакуация мирного населения. Выехать можно из семи населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Места сбора для эвакуации:
Также в Луганскую область будет отправлен гуманитарный груз.
Напомним, что желающие жители Луганской и Донецкой областей могут эвакуироваться бесплатным поездом со станции Покровск.
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