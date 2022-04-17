В Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за семи напрямками

У неділю, 17 квітня, у Луганській області продовжиться евакуація мирного населення. Виїхати можна з семи населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Місця збору для евакуації:
Також у Луганську область буде відправлений гуманітарний вантаж.
Нагадаємо, що бажаючі жителі Луганської та Донецької областей можуть евакуюватися безкоштовним потягом зі станції Покровськ.
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