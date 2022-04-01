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Из Луганской области сегодня эвакуировали 1 735 человек, - ОПУ

Фото: из Луганской области эвакуировали 1700 человек (t.me/kt)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области сегодня продолжалась эвакуация мирного населения. За день из региона удалось вывезти 1735 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Сегодня проводилась эвакуация людей из населенных пунктов, где идут активные боевые действия. В частности, удалось вывезти из:

  • Северодонецка - 285 человек;
  • Рубежного - 60 человек;
  • Лисичанска и ближайших городов и сел - 1300 человек;
  • Кременной - 52 человек;
  • Попасной - 38 человек.

Напомним, сегодня также продолжилась эвакуация жителей Мариуполя. В Запорожье из Бердянска выехала эвакуационная колонна из автобусов и частного транспорта.

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ЛуганскэвакуацияВойна России против Украины