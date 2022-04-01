З Луганської області сьогодні евакуйовали 1 735 осіб, - ОПУ

В Луганській області сьогодні тривала евакуація мирного населення. За день з регіону вдалося вивезти 1735 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

Сьогодні проводилася евакуація людей з населених пунктів, де йдуть активні бойові дії. Зокрема, вдалося вивезти з:

Нагадаємо, сьогодні також продовжилася евакуація жителів Маріуполя. До Запоріжжя з Бердянську виїхала евакуаційна колона з автобусів та приватного транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.