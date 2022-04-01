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З Луганської області сьогодні евакуйовали 1 735 осіб, - ОПУ

Фото: з Луганської області евакуювали 1700 осіб (t.me/kt)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області сьогодні тривала евакуація мирного населення. За день з регіону вдалося вивезти 1735 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Сьогодні проводилася евакуація людей з населених пунктів, де йдуть активні бойові дії. Зокрема, вдалося вивезти з:

  • Сєвєродонецьку - 285 осіб;
  • Рубіжного - 60 осіб;
  • Лисичанську та прилеглих міст та сіл - 1300 осіб;
  • Кремінної - 52 осіб;
  • Попасної - 38 осіб.

Нагадаємо, сьогодні також продовжилася евакуація жителів Маріуполя. До Запоріжжя з Бердянську виїхала евакуаційна колона з автобусів та приватного транспорту.

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ЛуганськевакуаціяВійна Росії проти України