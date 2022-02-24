UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области российские войска захватили 2 населенных пункта

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска захватили два населенных пункта в Луганской области. Речь идет о селах Городище и Меловое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства внутренних дел.

"Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские войска совершили артобстрел военного склада в селе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате провокаций произошли пожары на территории воинских частей в селах Тульчин и Бохан Винницкой области, Броварах Киевской области.

Кроме того, вспыхнули пожары на военных складах в городе Краснополье и Марганец в Днепропетровской области.

Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска На Донбасс. Это произошло после того как главари, так называемых "ДНР" и "ЛНР" обратились к Путину за военной помощью. Всю подробную информацию можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину