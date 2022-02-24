В Луганской области российские войска захватили 2 населенных пункта

Российские оккупационные войска захватили два населенных пункта в Луганской области. Речь идет о селах Городище и Меловое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства внутренних дел .

"Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские войска совершили артобстрел военного склада в селе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате провокаций произошли пожары на территории воинских частей в селах Тульчин и Бохан Винницкой области, Броварах Киевской области.

Кроме того, вспыхнули пожары на военных складах в городе Краснополье и Марганец в Днепропетровской области.