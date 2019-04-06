В Луганской области в результате взрыва погиб мужчина

Фото: место взрыва (lg.npu.gov.ua)

Предварительная причина взрыва - самоубийство

В центральной части города Северодонецк (Луганская область) во дворе жилого дома по улице Менделеева произошел взрыв, приведший к гибели мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители получили сообщение о взрыве в 7 утра 6 апреля 2019. На место происшествия сразу прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные, а также работники Государственной службы по чрезвычайных ситуациям.

"Во время осмотра места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена", - рассказали в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что 52-летний мужчина имел тяжелые заболевания и неоднократно высказывал о своем намерении покончить жизнь самоубийством.

"По предварительной информации местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство", - заявили в Нацполіції.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты, которые должны установить окончательные выводы события.

Фото: место взрыва (lg.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната. Следователи установили, что автомобиль "Тойота Кэмри" под управлением водителя 1976 г.н. двигался по автодороге "Киев-Переяслав-Хмельницкий" на скорости 150 км/час, во время движения, в салоне автомобиля раздался взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.