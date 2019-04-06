В Луганській області в результаті вибуху загинув чоловік

Фото: місце вибуху (lg.npu.gov.ua)

Попередня причина вибуху - самогубство

В центральній частині міста Сєвєродонецьк (Луганська область) у дворі житлового будинку по вулиці Менделєєва трапився вибух, що призвів до гибелі чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про вибух о 7 ранку 6 квітня 2019. На місце події одразу прибули працівники слідчо-оперативної групи, патрульні, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Під час огляду місця вибуху, між гаражним масивом та підстанцією, слідчими було виявлено тіло загиблого місцевого мешканця. Його особу встановлено", - розповіли в Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що 52-річний чоловік мав тяжкі захворювання й неодноразово виказував про свій намір покінчити життя самогубством.

"За попередньою інформацією місцевий мешканець 52-х років таким чином вчинив самогубство", - заявили в Нацполіції.

На місці події продовжують працювати слідчі та експерти, які мають встановити остаточні висновки події.

Фото: місце вибуху (lg.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській області в автомобілі під час руху вибухнула граната. Слідчі встановили, що автомобіль "Тойота Кемрі" під керуванням водія 1976 р.н. рухався по автодорозі "Київ-Переяслав-Хмельницький" на швидкості 150 км/годину, під час руху, в салоні автомобіля пролунав вибух, в результаті чого водій загинув на місці, однак автомобіль продовжив свій рух, після чого з’їхав у кювет та скоїв зіткнення з деревом.