UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области произошла драка с участием трех полицейских: есть пострадавшая

Автор: Мария Кучерявец

В г. Северодонецк (Луганская область) сегодня ночью произошла драка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате чего пострадала одна из участников конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков.

"Между тремя правоохранителями, которые находились вне службы, и четырьмя местными жителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении.

Указано, что через некоторое время один из участников конфликта (женщина) обратилась в травмпункт городской больницы.

Сейчас по данному факту полицией начато проведение служебной проверки. Информация о происшествии уже передана в ГБР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск