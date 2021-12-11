У Луганській області сталася бійка за участі трьох поліцейських: є постраждала

За інформацією правоохоронців, інцидент стався поблизу магазину, розташованого по пр. Хіміків.

"Між трьома правоохоронцями, які перебували поза службою, та чотирма місцевими мешканцями, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, сталася конфліктна ситуація", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що через деякий час один з учасників конфлікту (жінка) звернулася до травмпункту міської лікарні.

Наразі, за даним фактом поліцією розпочато проведення службової перевірки. Інформація про подію вже передана до ДБР.