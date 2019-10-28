В Луганской области произошел взрыв в жилом доме

В городе Приволье (Луганская область) произошел взрыв в пятиэтажном доме, есть пострадавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера областной полиции Татьяны Погукай в Facebook.

Сообщается, что происшествие произошло около 15:15 в пятиэтажном доме № 3-А по улице Котовского. По предварительной информации владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи при которых произошел взрыв бытового газа.

"В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь. Среди жильцов дома пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Фото: взрыв в Луганской области (Татьяна Погукай facebook.com)

Напомним, в ночь на 28 октября в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

Также РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Донецке взорвали вышку связи местного мобильного оператора "Феникс", из-за чего у пользователей начали появляться проблемы со связью.