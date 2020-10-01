В Луганской области продолжается ремонт ключевых трасс

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

В Луганской области продолжается масштабный ремонт дорог, школ других объектов социальной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав видео работ.

В частности, по его словам, были проведены работы по укладке нового асфальтового полотна на 179-м и 182-м километрах трассы Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск.

На трассе Т-13-06 был отремонтирован мост через реку Айдар.

Помимо этого, в Лисичанске и Северодонецке появились современные школы, а в городе Кременная создали новый стадион.

Там же вскоре должны появиться новый зал спортивной гимнастики и физкультурный центр.

Напомним, в рамках программы планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для реализации этих планов в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.