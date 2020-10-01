ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Луганской области продолжается ремонт ключевых трасс

Луганская область, Четверг 01 октября 2020 13:11
В Луганской области продолжается ремонт ключевых трасс
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области продолжается масштабный ремонт дорог, школ других объектов социальной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав видео работ.

В частности, по его словам, были проведены работы по укладке нового асфальтового полотна на 179-м и 182-м километрах трассы Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск.

Луганская область. Трасса Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск – Луганск. Километр 182. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 30 вересня 2020 р.

На трассе Т-13-06 был отремонтирован мост через реку Айдар.

Луганская область. Трасса Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск – Луганск. Километр 182. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 30 вересня 2020 р.

Помимо этого, в Лисичанске и Северодонецке появились современные школы, а в городе Кременная создали новый стадион.

Там же вскоре должны появиться новый зал спортивной гимнастики и физкультурный центр.

Напомним, в рамках программы планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для реализации этих планов в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Транспорт ЛуганскдорогиЮрий ГоликБольшая стройка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь