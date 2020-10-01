В Луганській області триває ремонт ключових трас

В Луганській області триває масштабний ремонт доріг, шкіл, інших об'єктів соціальної інфраструктури. Роботи проводяться в рамках національної програми "Велике будівництво".
Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відео робіт.
Зокрема, за його словами, були проведені роботи з влаштування нового асфальтного полотна на 179-му і 182-му кілометрах траси Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ.
Луганська область. Траса Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ – Луганськ. Кілометр 182. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Середа, 30 вересня 2020 р.
На трасі Т-13-06 був відремонтований міст через річку Айдар.
Луганська область. Траса Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ – Луганськ. Кілометр 182. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Середа, 30 вересня 2020 р.
Крім цього, в Лисичанську та Сєвєродонецьку з'явилися сучасні школи, а в місті Кремінна створили новий стадіон.
Там же незабаром повинні з'явитися новий зал спортивної гімнастики і фізкультурний центр.
Нагадаємо, в рамках програми планується відремонтувати понад 6500 км доріг. Для реалізації цих планів в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.