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В Луганській області триває ремонт ключових трас

Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 13:11
В Луганській області триває ремонт ключових трас
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

В Луганській області триває масштабний ремонт доріг, шкіл, інших об'єктів соціальної інфраструктури. Роботи проводяться в рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відео робіт.

Зокрема, за його словами, були проведені роботи з влаштування нового асфальтного полотна на 179-му і 182-му кілометрах траси Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ.

Луганська область. Траса Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ – Луганськ. Кілометр 182. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 30 вересня 2020 р.

На трасі Т-13-06 був відремонтований міст через річку Айдар.

Луганська область. Траса Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ – Луганськ. Кілометр 182. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 30 вересня 2020 р.

Крім цього, в Лисичанську та Сєвєродонецьку з'явилися сучасні школи, а в місті Кремінна створили новий стадіон.

Там же незабаром повинні з'явитися новий зал спортивної гімнастики і фізкультурний центр.

Нагадаємо, в рамках програми планується відремонтувати понад 6500 км доріг. Для реалізації цих планів в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

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Новини України Транспорт ЛуганськдорогиЮрій ГоликВелике будівництво
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