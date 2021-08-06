В Луганской области приступили к покрытию финальной части трассы Н-26 по программе президента

На дороге национального значения Н-26 "Чугуев-Меловое" в Луганской области компания " Автомагистраль-Юг " начала укладку финишного слоя дорожного покрытия. Всего до октября на этой трассе в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в ходе текущего среднего ремонта будет восстановлено 35 км.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу программы "Большая стройка" в Facebook .

Трасса Н-26 имеет общую протяженность 298,3 км и служит важным транспортным коридором, соединяющим крупные районные центры Харьковской и Луганской областей.

На территории Луганской области из-за интенсивного движения военной техники дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, некоторые ее участки были разрушены в ходе боевых действий.

Устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) в настоящее время проходит на отрезке от города Старобельск в направлении села Евсуг. Ранее здесь уже было выполнено разрыхление и фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Был также заменен бортовой камень и расчищена придорожная полоса от кустарников и мелколесья.

В ближайшее время компания-подрядчик приступит к устройству примыканий, съездов, автобусных остановок и укреплению обочин. На дороге будут также установлены барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие столбики. После чего дорожники нанесут разметку.