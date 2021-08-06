У Луганській області приступили до покриття фінальної частини траси Н-26 за програмою президента
На дорозі національного значення Н-26 "Чугуїв-Мілове" в Луганській області компанія "Автомагістраль-Південь" почала укладання фінішного шару дорожнього покриття. Всього до жовтня на цій трасі в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в ході поточного середнього ремонту буде відновлено 35 км.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку програми "Велике будівництво" у Facebook.
Траса Н-26 має загальну протяжність 298,3 км і є важливим транспортним коридором, що з'єднує великі районні центри Харківської та Луганської областей.
На території Луганської області через інтенсивний рух військової техніки дорога перебувала у незадовільному стані, деякі її ділянки були зруйновані в ході бойових дій.
Влаштування верхнього шару з щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА) наразі проходить на відрізку від міста Старобільськ в напрямку села Євсуг. Раніше тут вже було виконано розпушення і фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття. Був також замінений бортовий камінь і розчищена придорожня смуга від чагарників і дрібнолісся.
Найближчим часом компанія-підрядник приступить до влаштування примикань, з'їздів, автобусних зупинок та зміцнення узбіч. На дорозі будуть також встановлені бар'єрна огорожа, нові дорожні знаки та напрямні стовпчики. Після чого дорожники нанесуть розмітку.
Раніше "Автомагістраль-Південь" вже відновила 110-кілометрову ділянку цієї дороги в Харківській області від селища Малинівка до кордону з Луганською областю.
Нагадаємо, до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу державних доріг. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.