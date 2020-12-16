В Луганской области приговорили боевика "ЛНР", он служил несовершеннолетним

В Луганской области вынесли приговор для жителя Сватовского района за участие в вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". Он осужден на пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Следствие доказало, что в 2014 году еще в возрасте 17 лет юноша добровольно пошел в батальон "Призрак". Там он дежурил на блокпостах и в расположении. Позже он служил в различных подразделениях "милиции ЛНР", батальоне территориальной обороны и мотострелковой бригаде. В составе разведовательной роты он наблюдал за позициями украинских войск и докладывал кураторам об их перемещениях. Также он участвовал в установке растяжек.

В 2015 году ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. В октябре 2020 года боевика задержали в Новоайдарском районе во время пересечения линии разграничения вне пунктов пропуска. Тогда он пытался проехать к родственникам.

Испытательный срок в два года был установлен в связи с признанием им своей вины, содействием следствию и раскрытию других соучастников.

На прошлой неделе сообщалось, что в Мариуполе сотрудники Государственной пограничной службы совместно с полицией задержали бывшего боевика так называемой "ДНР". 29-летний мужчина в 2014 году обеспечивал охрану захваченного боевиками Приазовского государственного технического университета в Мариуполе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Славянске приговорили к пяти годам тюрьмы участника организации "референдума" о создании так называемой "Донецкой народной республики".