В Луганской области полиция обнаружила в лесу большой арсенал оружия и боеприпасов

Часть боеприпасов обезвредили, остальные направлены на исследование

В поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция обнаружила в лесу в районе пасеки большое количество артснарядов, осветительных мин, гранат, патронов и дымовых шашек. Об этом сообщил Старобельский отдел полиции.

"Сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции вместе с СБУ и работниками ГСЧС по информации мужчины выехали по указанному адресу и обнаружили в лесу закопанную сумку, в которой и находились смертоносные предметы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изъято: три ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запала, 19 гранат РГД-5 без запала, граната РГО без запала, 7 гранат РГН без запала, 7,7 тысяч патронов, 28 реек с патронами 5,45 мм в каждой по 15 патронов, 7 пустых магазинов к пулемету, 3 пустых магазина из АК, 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами, 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм, выстрелы РПГ.

Часть боеприпасов вывезли на полигон и обезвредили сотрудники ГСЧС, остальные направлены на исследование.

Факт находки внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины, проводится досудебное следствие.

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