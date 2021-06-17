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В Луганской области полицейские обнаружили "взрывной" тайник террориста

Автор: РБК-Украина

Представители правоохранительных органов Луганской области обнаружили тайник боеприпасов и взрывчатых веществ у разыскиваемого лица из села Бобровое Северодонецкого района. Преступник подозревается в организации террористической группировки.

Об этом пишет пресс-служба региональной полиции.

Как отмечает представительство, во время санкционированного обыска места жительства разыскиваемого лица, региональные следователи, батальон полиции и взрывотехнической службы обнаружили:

  • 20 ручных осколочных гранат;
  • 20 детонаторов для гранат;
  • Реактивные противотанковые гранаты РПГ - 18 и РПГ-22;
  • Более 4200 патронов калибра 9 мм, 5,45 мм и 7,62 мм.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - сообщает представительство полиции Луганской области.

Заметим, что согласно вышеуказанной статье, владельцу взрывчатых веществ и боеприпасов грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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