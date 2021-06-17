В Луганській області поліцейські виявили "вибухову" схованку терориста

Представники правоохоронних органів Луганської області виявили схованку боєприпасів та вибухових речовин у розшукуваної особи з села Боброве Сєвєродонецького району. Злочинець підозрюється в організації терористичного угрупування.
Про це пише пресслужба регіональної поліції.
Як зазначає представництво, під час санкціонованого обшуку місця проживання розшукуваної особи, регіональні слідчі, батальйон поліції та вибухотехнічної служби виявили:
"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - повідомляє представництво поліції Луганської області.
Зауважимо, що відповідно до вищезгаданої статті, власнику вибухових речовин та боєприпасів загрожує позбавлення волі строком до семи років.