Житель Луганской области изготовлял и продавал украинцам справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Мужчина передавал поддельную документацию заказчикам на неподконтрольные Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции .

По данным ведомства, 59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов.

"Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - говорится в сообщении.

Мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров.

Стоимость одного поддельного теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составляла около 300 тысяч гривен.

"Правоохранители в ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Фото: В Луганской области подделывали COVID-тесты для жителей ОРДЛО (npu.gov.ua)