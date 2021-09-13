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У Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛО

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Луганська область, Понеділок 13 вересня 2021 16:03
У Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛО Фото: у Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛО (npu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Житель Луганської області виготовляв і продавав українцям довідки з негативним результатом на COVID-19 без проходження відповідних досліджень. Чоловік передавав підроблену документацію замовникам на непідконтрольні Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними відомства, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 і COVID-сертифікатів.

"Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - йдеться в повідомленні.

Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів.

Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

"Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛОФото: у Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛО (npu.gov.ua)

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