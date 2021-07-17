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В Луганской области перевернулась маршрутка с пассажирами: пострадали 9 человек

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 июля в Луганской области на трассе Н-21 перевернулась пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

"Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутки "Мерседес спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров",- говорится в сообщении.

Известно, что все пострадавшие были госпитализированы в Счастьенскую городскую больницу.

По предварительной информации, маршрутка (направлением Харьков-Станица-Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Рено Магнум", у которого лопнула шина.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: в Луганской области перевернулась маршрутка с пассажирами (facebook.com/policeLG)

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