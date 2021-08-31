ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Луганской области перед судом предстанет агент ФСБ: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Новина українською →
Киев, Вторник 31 августа 2021 14:50
В Луганской области перед судом предстанет агент ФСБ: ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото: в Луганской области будут судить агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Северодонецке Луганской области перед судом предстанет агент ФСБ России, которого раскрыла контрразведка СБУ. Он готовил покушение на ведущего специалиста по разработкам вооружений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, подозреваемый въехал на территорию Украины из России. По заданию ФСБ он планировал взорвать автомобиль с ведущим специалистом по разработке перспективных образцов военной техники для Вооруженных сил Украины. Для этого злоумышленник хотел изготовить самодельное взрывное устройство.

По информации спецслужбы, ликвидация гражданина Украины должна был стать местью ФСБ за его показания в одном из дел СБУ. "А именно - в производстве о раскрытом в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ. В ее задачи входили сбор и передача российской стороне информации с ограниченным доступом в оборонной сфере", - уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого собрано достаточное количество доказательств. Его будут судить по трем статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление);
  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: в Луганской области будут судить агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ
NEWS
"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации
"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации