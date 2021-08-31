В Луганской области перед судом предстанет агент ФСБ: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Северодонецке Луганской области перед судом предстанет агент ФСБ России, которого раскрыла контрразведка СБУ. Он готовил покушение на ведущего специалиста по разработкам вооружений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, подозреваемый въехал на территорию Украины из России. По заданию ФСБ он планировал взорвать автомобиль с ведущим специалистом по разработке перспективных образцов военной техники для Вооруженных сил Украины. Для этого злоумышленник хотел изготовить самодельное взрывное устройство.

По информации спецслужбы, ликвидация гражданина Украины должна был стать местью ФСБ за его показания в одном из дел СБУ. "А именно - в производстве о раскрытом в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ. В ее задачи входили сбор и передача российской стороне информации с ограниченным доступом в оборонной сфере", - уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого собрано достаточное количество доказательств. Его будут судить по трем статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление);

ч. 1 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: в Луганской области будут судить агента ФСБ (ssu.gov.ua)