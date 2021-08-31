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У Луганській області перед судом постане агент ФСБ: йому загрожує до 10 років в'язниці

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 14:50
У Луганській області перед судом постане агент ФСБ: йому загрожує до 10 років в'язниці Фото: у Луганській області судитимуть агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Сєвєродонецьку Луганської області перед судом постане агент ФСБ Росії, якого розкрила контррозвідка СБУ. Він готував замах на провідного фахівця з розробок озброєнь ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, підозрюваний в'їхав на територію України з Росії. За завданням ФСБ він планував підірвати автомобіль з провідним фахівцем з розробки перспективних зразків військової техніки для Збройних сил України. Для цього зловмисник хотів виготовити саморобний вибуховий пристрій.

За інформацією спецслужби, ліквідація громадянина України повинна була стати помстою ФСБ за його свідчення в одній зі справ СБУ. "А саме - у провадженні про розкрите в лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ. В її завдання входили збір і передача російській стороні інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері", - уточнили в пресслужбі.

Відносно підозрюваного зібрано достатню кількість доказів. Його судитимуть за трьома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 15 (замах на злочин);
  • ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: у Луганській області судитимуть агента ФСБ (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України ФСБ
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