В Луганской области осудили участника "Народной милиции "ЛНР" к 6 годам заключения

Боевик осуществлял артиллерийскую разведку в составе "Народной милиции "ЛНР", которая до сих пор ведет обстрелы на Донбассе

В Луганской области к 6 годам лишения свободы приговорен участника незаконного вооруженного формирования "Народная милиция "ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Во время досудебного расследования и судебного рассмотрения установлено, что житель г. Сорокино (Краснодон) принимал участие в преступной деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования на должности "разведчика-гранатометчика" так называемой "2 Отдельной механизированной бригады 2 артиллерийского корпуса "Народной милиции "ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина выполнял приказы руководителей оккупационной администрации РФ, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Также боевик осуществлял разведку артиллерийского корпуса Народной милиции "ЛНР", которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года по настоящее время обстреливает позиции военных, гражданских объектов и населения на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов Луганской области.

"Во время попытки пересечения КПВВ "Майорское" боевика задержали сотрудники СБУ. На период досудебного расследования и судебного разбирательства до боевика применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток, 12 июня 2018 года, ликвидировано 10 боевиков и 8 - ранены.