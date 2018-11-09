В Луганской области осудили двух женщин за участие в референдуме "ЛНР"

Иллюстративное фото (uadonbas.com)

Женщины организовали голосование в детском саду Первомайска за проведение так называемого референдума в поддержку "ЛРН"

Рубежанский городской суд вынес приговор двум жительницам Луганской области, которые принимали участие в проведении так называемого "референдума" на поддержку "ЛНР" в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Отмечается, что две жительницы пгт Нижнее Первомайского городского совета в помещении детского сада, сговорившись с "единомышленниками", организовали и провели "референдум" об отделении Луганской области от территории Украины.

Прокуратура против двух организаторок "референдума" открыла уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

"Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного правонарушения, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - отметили в прокуратуре.

Суд признал жительниц пгт Нижнее виновными, но с учетом их искреннего раскаяния и сделки со следствием, смягчил наказание. В частности, обвиняемым присудили 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним, руководителям так называемого управления исполнения наказаний незаконных вооруженных формирований "ЛНР" заочно объявили о подозрении в жестоком обращении из заключенными.