У Луганській області засудили двох жінок за участь у референдумі "ЛНР"

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Жінки організували голосування в дитячому садочку Первомайська за проведення так званого референдуму на підтримку "ЛРН"

Рубіжанській міський суд виголосив вирок двом мешканкам Луганської області, які брали участь у проведенні так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Луганської області.

Зазначається, що дві мешканки смт Нижнє Первомайської міської ради у приміщенні дитячого садочка, змовившись із "однодумцями", організували та провели "референдум" про відділення Луганської області від території України.

Прокуратура проти двох організаторок "референдуму" порушила кримінальну справу за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

"Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування підозрювані повністю визнали свою провину у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ними та прокурором укладено угоду про визнання винуватості", - зазначили у прокуратурі.

Суд визнав мешканок смт Нижнє винними, але з урахуванням їх щирого каяття та угоди зі слідством, пом'якшив покарання. Зокрема, обвинуваченим присуджено 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Нагадаємо, керівникам так званого управління виконання покарань незаконних збройних формувань "ЛНР" заочно оголосили про підозру за жорстоке поводження з ув'язненими.