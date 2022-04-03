ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області осколком снаряда поранило електрика, медики намагаються врятувати йому ногу

Новость на русском →
Луганськ, Неділя 03 квітня 2022 18:43
У Луганській області осколком снаряда поранило електрика, медики намагаються врятувати йому ногу Фото: у Луганській області при обстрілі поранення отримав електрик (t.me/lluhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Іванівці (Луганська область) осколком ворожого снаряда поранило електрика компанії "ЛЕО". Медики лисичанської лікарні намагаються врятувати хлопцеві ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні 30-річний співробітник компанії "ЛЕО" в Іванівці отримав поранення в ногу осколком російського снаряда", - написав у Telegram Гайдай.

За його словами, військові лікарі надали пораненому першу медичну допомогу і відвезли в лікарню в Лисичанську. У хлопця наскрізне поранення. За прогнозами медиків, ногу повинні зберегти.

Глав ОВА зазначив, що на фронті ризикую життям військові, а в тилу - комунальники, медики, поліцейські, рятувальники, які під обстрілами надають мирному населенню допомогу.

Нагадаємо, ввечері 2 квітня російські окупанти завдали артилерійського удару по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Тошківцям. Внаслідок обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, системи газо-, водо - та електропостачання.

Війна Росії проти України триває 39-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою