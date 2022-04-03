У Луганській області осколком снаряда поранило електрика, медики намагаються врятувати йому ногу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні 30-річний співробітник компанії "ЛЕО" в Іванівці отримав поранення в ногу осколком російського снаряда", - написав у Telegram Гайдай.

За його словами, військові лікарі надали пораненому першу медичну допомогу і відвезли в лікарню в Лисичанську. У хлопця наскрізне поранення. За прогнозами медиків, ногу повинні зберегти.

Глав ОВА зазначив, що на фронті ризикую життям військові, а в тилу - комунальники, медики, поліцейські, рятувальники, які під обстрілами надають мирному населенню допомогу.