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В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов: есть погибший и шестеро раненых

Российские оккупанты (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области оккупанты из артиллерии обстреляли Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. В результате удара погиб один человек и шестеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Серия Гайдая.

Отмечается, что за сутки российские оккупанты разрушили 15 домов.

"Враг обстрелял, в частности из артиллерии, 15 домов - 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры", говорится в сообщении.

Также спасатели выезжали на тушение 15 пожаров и спасли 33 человека, 7 из которых - дети.

В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Оболони в результате обстрела загорелся грузовик и два здания.

Также мы писали, что под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов.

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