ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области оккупанты разрушили семь православных храмов

Новина українською →
Луганская область , Воскресенье 24 апреля 2022 13:31
В Луганской области оккупанты разрушили семь православных храмов Оккупанты обстреляли храмы в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы", - сказал он.

Сообщается, что четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Также частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Кроме того, артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Матрены Московской в Рубежном.

Повреждение получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка - Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком повыбивало окна.

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрелов в Луганской области возросло.

Также мы писали, что из Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вторжение России в Украину
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает