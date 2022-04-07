В Луганской области оккупанты разрушили все больницы, - глава ОВА

В Луганской области российские оккупанты разрушили все больницы. С начала войны каждое медучреждение региона было обстреляно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины, в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение", - написал в Facebook Гайдай.
Глава ОВА опубликовал фотографии разрушенной больницы в Рубежном. Он отметил, что медучреждение было новым, современным с высокотехнологичным оборудованием.
По его словам, Рубежанская больница осталась на оккупированной территории. Российские захватчики снимают видео и обвиняют в разрушении медучреждения украинских военных.
"Предатель-главный врач подыгрывает "кадыровцам", хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу", - отметил Гайдай, добавив, что оккупанты умышленно уничтожают больницы в Луганской области, чтобы раненые не имели шансов выжить.
Фото: в Луганской области нет ни одной целой больницы (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и Лисичанске.
Отметим, глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться из-за угрозы нового российского наступления.
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