В Луганской области оккупанты обстреляли школьный автобус: ранены два ребенка

В Луганской области оккупанты обстреляли школьный автобус с эвакуированными местными жителями. Ранены подросток и грудной младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

Фото: оккупанты обстреляли школьный автобус с эвакуированными в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Глава ОВА уточнил, что сегодня из Луганской области удалось эвакуировать 70 человек. Из Лисичанска смогли выехать 45 человек. Они уже направляются в Днепр.

По его словам, школьный автобус следовал с эвакуированными жителями Попасной. По дороге оккупанты открыли по нему огонь. Ранен подросток и грудной младенец. Гайдай добавил, что в итоге машина сумела доехать до конечного пункта и вывезла 25 человек. При этом за ее рулем находился учитель местной школы.

Напомним, эвакуация мирных жителей из Луганской области происходит под постоянными обстрелами. Вчера из Попасной удалось вывести только 60 человек, в Горную общины гуманитарные колоны добраться не могут.

Отметим, оккупанты наступают в Луганской области по трем направлениям. При этом они несут значительные потери в живой силе и технике.

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