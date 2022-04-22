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Оккупанты в Луганской области наступают по трем направлениям, несут большие потери - глава ОВА

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Луганская область, Пятница 22 апреля 2022 08:10
Оккупанты в Луганской области наступают по трем направлениям, несут большие потери - глава ОВА Фото: разбитая российская военная техника в Луганско области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска ведут наступление в Луганской области по трем направлениям, при этом захватчики несут значительные потери в живой силе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"На фронте Луганской области: враг наступает по трем направлениям - Рубежное, Попасное, Новотошковское. В Новоайдар доставлены 270 раненых и погибших россиян", - рассказал он.

Также чиновник добавил, что оккупанты пытаются наступать в районе Рубежного. Бойцы ВСУ продолжают вести оборонительные бои с противником в направлении Новотошковского и Попасной.

Гайдай, ссылаясь на данные Генштаба, рассказал, что позавчера в центральную районную больницу Новоайдара доставили ​​очередную партию раненых рашистов, приблизительно 220 человек, и более 50 тел погибших захватчиков.

Наши военные за минувшие сутки в Луганской и Донецкой областях отбили 10 вражеских атак, и значительное количество техники (танки, артиллерийские системы, броне- и автотранспорт)

На Донбассе подразделения ПВО сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотников типа Орлан-10.

Говоря о ситуации с вражескими обстрелами, Гайдай отметил, что в одном из домов Северодонецка не разорвалась российская авиационная ракета.

"Ее своевременно нашли пиротехники ГСЧС, проверявшие многоэтажку на наличие остатков взрывоопасных предметов", - сообщил глава ОВА.

Также в Северодонецке в одной из многострадальных многоэтажек в новых районах были обнаружены два артиллерийских снаряда (152 мм и 122 мм), а также неуправляемый реактивный снаряд С-8.

"Это - следствие авиационной бомбардировки города. Все ВНП изъяты и обезврежены. Угрозы людям, остающимся в квартирах и подвалах, нет", - резюмирует Гайдай.

Оккупанты в Луганской области наступают по трем направлениям, несут большие потери - глава ОВА

В Северодонецке в жилом доме обнаружена неразорвавшаяся вражеская авиационная ракета (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, ранее в СНБО рассказали, что российские оккупанты в третий раз распространяет фейк о захвате Рубежного в Луганской области.

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